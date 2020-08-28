沒時間見牙醫　建築工人請工友操鉗代拔蛀牙

英國西約克郡一名年近6旬建築工人，聲稱自己從沒看過牙醫，即使有需要脫牙，也是自己解友或請人代勞。他日前上載一段短片，當中顯示他讓工友用鉗子幫他拔出蛀牙，拔掉牙一刻他雖似面不改容，惟當痛楚漸現時，卻彎腰抱頭喊痛。

從58歲貝利（Phil Bailey）發布的影片可見，他在地盤身穿工作服，張大嘴巴露出牙齒，一名工友在旁扮演「牙醫」，用鉗子狠狠替他把經常疼痛的壞牙拔下來。整個過程中貝利沒有使用麻醉藥物，他雖然感到疼痛難耐，但沒發出半點聲響，之後更在鏡頭前展示拔下來的牙齒炫耀。

貝利表示，不去看牙醫是覺得費時失事，又指這已不是第一次用鉗子拔牙，過去幾年都曾這樣做。他笑言首次嘗試時痛得大聲哀號，但現在不怕了，更打趣說自己健康的牙齒已所剩無幾。

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