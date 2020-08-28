新冠肺炎：全國醫生須復工　懲罰教唆罷工人士

南韓新冠肺炎疫情嚴峻之際，醫學界與政府就放寬醫學院收生人數等醫療改革談判破裂，全國數千名醫生周三（26日）發起罷工。保健福祉部副部長金剛立周六（27日）表示，罷工醫生須復工的行政命令，由首都圈擴大至全國；保健福祉部將與法務部、警察廳合作，懲罰教唆罷工的人士。

保健福祉部於周三發出行政命令，下令首都圈的95家醫院的醫生及專科醫生立即復工，行政命令現時進一步擴大，把實施範圍延伸至非首都圈的115家醫院。首都圈20家醫院及深切治療部385名實習醫生已收到復工命令，目前有80多人返回工作崗位。保健福祉部派人前往全國30家醫院實地調查，確認實習醫生有否復工及行政命令的執行程度。

除了下令復工外，保健福祉部亦向首爾地方警察廳檢舉十名參與罷工的實習醫生。金剛立強調，為了在嚴峻疫情下保障病人的生命安全，不得不出此下策。為了確保可用床位、啟動行之有效的醫療體系，醫護人員必須緊守崗位。對於醫療改革引起醫學界強烈反對，金剛立指疫情緩和後再磋商為時未晚，呼籲雙方以對話協商解決問題，警告醫學界若在此時執意集體行動，將難以贏得國民信任。

報道指，有罷工醫生關閉手提電話，故意不接收行政命令，保健福祉部將與法務部和警察廳合作，懲罰教唆人士。大韓實習醫生協議會因反對擴大醫學院收生而罷工，周五的停診率高達68.8%。總統文在寅周五在青瓦台總統府會見宗教界人士，批評罷工醫生與戰時臨陣逃脫的軍人無異；他又指，任何宗教自由、集會自由、表達自由的前提，均不可以嚴重傷害國民，暗示將採取措施限制國民的憲法權利。

南韓周六新增379宗確診個案，較周五441宗有所回落，相信是颱風「巴威」吹襲，暫停檢測所政。新症中有359是本土感染，首都圈佔284宗。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020