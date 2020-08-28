考古學家慢跑絆倒　意外發現逾億年前恐龍化石

英國蘇格蘭一名女古生物學家早前在埃格島海邊跑步時，被一塊石頭絆倒，詎料該塊「絆脚石」內竟然埋藏了一塊1.66億年前的劍龍後腿化石，是埃格島200年來首次發現的恐龍化石，可謂萬中無一的幸運。

英媒周三（26日）報道，愛丁堡國家博物館古生物學家潘恰羅莉（Elsa Panciroli）日前與團隊進行野外勘探時，因為想趕上前方隊員而在海濱的巨石陣上慢跑起來，期間不慎絆倒。她細看石塊並非普通石頭，於是帶回博物館實驗室研究。

潘恰羅莉從外形和微觀結構，分析該塊長約50厘米的石頭，驚訝發現竟是恐龍化石，並確認它屬於草食性劍龍的後腿，可追溯至1.66億年前的侏羅紀時代。由於蘇格蘭過去僅在斯凱島出土過恐龍化石，潘恰羅莉對是次發現非常興奮，並指這是劍龍屬恐龍曾在埃格島生活過的有力證明。該塊恐龍骨化石目前收藏在國家博物館。

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