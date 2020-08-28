男女合唱卡拉OK 35小時　破世界紀錄

南非姆邦貝拉市一對男女，日前創下連續合唱35小時卡拉OK的佳績，打破25小時的舊健力士世界紀錄。兩人原本打算挑戰連唱48小時，但唱到最後9個鐘時，嗓子着實太累，所以只唱完第35個鐘便結束。

當地傳媒周四（27日）報道，布里（Jacqueline Brits）和洛茨（Rhinus Lotz）在姆邦貝拉市一間旅館內創下世績。他們受訪時表示，要破紀錄的秘訣是選擇難度較低的歌曲，以節省體力消耗，同時亦要充分利用30秒的休息時間去洗手間。他們又特別準備了蔬菜和水果等健康食物，以補充水份防止聲線受損。

布里和洛茨有多年合唱表演經驗，早已建立良好的默契。他們今次挑戰世績的目的，是為當地一間教堂重建籌款，原來預計明年6月籌到目標10萬蘭德（約4.7萬港元），今次破紀錄已籌到3.2萬蘭德（約1.5萬港元）。

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