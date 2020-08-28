合作孵化同類誕下蛋　同性企鵝夫婦初為母

西班牙巴倫西亞海洋公園內一對企鵝夫婦，雖然同為雌性，惟牠們近日成功孵化另一對企鵝夫婦誕下的蛋，首度成為母親，亦是館內第一對孵出雛鳥的同性企鵝夫婦。

海洋公園表示，同屬巴布亞企鵝的伊萊克特拉（Electra）和比奧萊特（Violet）雖是同性，但牠們仍作出雌雄企鵝夫婦在繁殖前常有的親暱表現和行為，例如一起用石頭築巢。牠們本月孵化出雛鳥後，正細心地撫養孩子，直至小企鵝在約75天後獨立生活。

園方指水族館內共有25隻巴布亞企鵝，伊萊克特拉和比奧萊特的孩子是今個企鵝繁殖季節中出生的3企鵝之一。企鵝父母需要輪流孵卵，通常需要38天才能孵化。園方同時指出，同性伴侶在動物園和自然界中很常見，逾450多種動物有此情形，在英國倫敦、德國柏林和澳洲悉尼的動物園，也有同性企鵝家族。

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