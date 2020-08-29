去年底宗教騷亂　國際特赦組織譴責警察侵犯人權

印度政府去年底推動《公民身份修正案》，允許受宗教迫害的鄰國非法移民獲得公民身份，但回教徒除外，引起巨大爭議。民眾上街示威全國多地爆發騷亂。國際特赦組織周五（28日）發表報告，譴責印度警察於示威中毆打示威者，行為嚴重侵犯人權，惟警察否認有任何不當行為。

英國廣播公司（BBC）指，國際特赦組織的報告某程度上證明BBC記者的調查結果正確。社交網有片段顯示，首都德里東北部一群警察毆打一名男回教徒，該男子數天後死亡。另外，有目擊者稱，警察曾在騷亂時把石頭交給印度教徒，並一起向示威的回教徒扔石頭。騷亂中多名回教徒的房屋和商店被燒毀，損失大量財產。

國際特赦組織的報告指，德里年初爆發的騷亂是該城市數十年來最多死傷的一次，回教徒的傷亡人數是印度教徒的3倍，回教徒亦遭受商業和財產損失，印度教徒擁有的場所和房屋卻沒有受影響。組織認為事件並不自然，更譴責印度警察的行為嚴重侵犯人權，應負上刑事責任。

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