貨櫃車藏屍案　北愛運輸工人承認誤殺

英國埃塞克斯郡冷凍貨櫃車藏屍案有39名死者，慘案引起全球關注。案中40歲的北愛爾蘭運輸工人休斯（Ronan Hughes）承認誤殺及串謀偷運人蛇罪名。

休斯與涉嫌駕駛貨櫃車到比利時港口的23歲司機哈里森（Eamonn Harrison）同被控39項誤殺罪，哈里森否認所有控罪。休斯所涉的串謀偷運人蛇活動，由2018年5月1日至去年10月24日為止，他被視為人蛇集團的主腦。涉案的貨車司機羅賓遜（Maurice Robinson）已於今年4月承認誤殺。

慘劇在去年10月23日發生，一輛冷凍貨櫃車由歐洲大陸坐渡輪抵達埃塞克斯郡一個工業園時，司機在貨櫃內發現39具屍體，包括31男8女性，年齡最大44歲，年紀最小只有15歲。死因調查顯示是窒息和低溫致死。當局初時指死者全是中國人，後來改稱是越南人。

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