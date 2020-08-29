馬克龍稱俄軍事干預白羅斯是最壞情況 令事件國際化

馬克龍稱俄軍事干預白羅斯是最壞情況。

法國總統馬克龍周五（28日）接受記者就多個議題發問，他稱俄羅斯軍事干預白羅斯事務將會令事件國際化，是最壞的情況，稱他和德國總理默克爾都不希望6年前在烏克蘭發生的事件重演。

馬克龍表示，希望俄羅斯和白羅斯政府對話，會繼續游說俄羅斯總統普京勸說白羅斯總統盧卡申科接受國際調停。普京周四（27日）周四（27日）表示，莫斯科已在白羅斯總統盧卡申科要求下，組建一支預備警察部隊，一旦白羅斯情況失控，俄方人員就會入城平亂。

另外，法國疫情最近再轉嚴重，周五新增確診7,379宗，與3月底全國封鎖時的紀錄7,578宗相若。馬克龍表示會盡力避免再次全國封城，希望所有人能復工。

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