增至40條海豚伏屍　環保團體促政府調查

隸屬日本海運公司商船三井的貨船若潮號早前在毛里裘斯觸礁擱淺，並漏出大量燃油，造成生態災難。當地周五（28日）有至少40條海豚伏屍海灘，居民直斥漏油事件是海豚致死原因。環保組織綠色和平要求毛里裘斯政府調查原因。

有漁民表示，周五早上看到約25至30條海豚屍體，包括一對母子。他指小海豚看似很累，不能好好地游，但母親沒有離棄牠，小海豚最終喪生。之後海豚母親看似正常，但再隔數分鐘一度劇烈搖動尾巴和圍着漁船繞圈游，但最終亦死去。

毛里裘斯漁業部部長莫德霍（Sudheer Maudhoo）日前指，至少有2條海豚屍體出現遭鯊魚咬過的痕迹，但確實死因仍有待驗屍確認，當局已開始解剖。惟漁業部稱，海豚身上有數個傷口及下顎有血漬，未有迹象顯示與漏油有關。

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