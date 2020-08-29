俄戰機闖阿拉斯加防空識別區　美派F22攔截

F-22戰機（下）今年較早前曾攔截俄軍機（上）。

美俄軍事角力持續不斷，北美空防司令部（NORAD）周五（28日）在社交網指，俄羅斯3組圖142戰機周四（27日）晚闖入阿拉斯加防空識別區，每組共2架。之後NORAD派出F22戰機，在KC135空中加油機支援下作出攔截。

據指，該批俄機進入防空識別區約5小時，在距離阿拉斯加海岸約50海里位置，而俄機一直處於國際空域，沒有進入加拿大或美國的領空。NORAD司令指，外國軍方活動有所增加，競爭國繼續增加軍機出現頻度，企圖刺探NORAD的防衞情況。他指，今年至今已作出逾12次攔截，是近年最多，又稱NORAD持續防空任務的重要性是歷來最大。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020