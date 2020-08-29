新冠肺炎︰乘客臨飛一刻證確診　檢疫人員登機帶走

新冠肺炎疫情全球大流行，瑞安航空（Ryanair）周三（26日）晚一班由英國倫敦飛往意大利比薩的航班，1名乘客在航班快將起飛時收到訊息，指自己確診，身穿全副保護裝備的人員將他及其同行人士帶走，飛機經消毒後繼續前往目的地，但機上乘客均擔心會受到感染。

事發於斯坦斯特德機場。從片段可見，機上有3名衞生人員，涉事乘客及一名同行者被帶往機場的隔離區域，由公共衞生部門人員處理。其他乘客留在座位，2人的座位及頭上行李架消毒後，航班事後繼續飛往目的地，延誤1小時20分鐘。意大利當局亦沒有採取進一步行動，乘客不用自我隔離。

瑞安航空發聲明表示，該名乘客在機場一直戴口罩，起飛前僅留在飛機上10分鐘，由於所有人都戴上口罩，因此傳染給其他乘客及機組人員的風險很小。

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