疑被2女童誣指非禮　好心貨車司機遭濫用私刑殺死

俄羅斯中部發生一宗令人駭人聽聞的事件，一名貨車司機好心接載2名女童，但她們事後疑向父母說笑遭司機非禮，結果父母信以為真，惱羞成怒以私刑報復，命人把貨車司機雞姦和殺死。

事發在斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk），貨車司機席瓦堅（Dmitry Chikvarkin）答應分別10歲和3歲的女童的父母要求，送2名女童往保母的地方。當2個女童回家時，告訴母親席瓦堅曾摸她們腰部以下位置。

母親聽後十分憤怒，把事告知10歲女童的父親。2人之後找來3名男子，一起往找席瓦堅，先把他雞姦，再用同一支鐵管打他的頭。女童的保母嘗試保護席瓦堅時也被打傷。席瓦堅最終傷重身亡。

警方查問2名女童後，表示相信10歲女童以為有關指控是開玩笑而講大話，他實際沒有非禮她們。女童的父母已被捕，面臨謀殺指控。

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