文在寅首次提名陸軍將領　出任國防部長

南韓現任國防部長鄭景斗的2年任期即將屆滿，總統文在寅於周五（28日）提名陸軍參謀總長徐旭接任。這是文在寅執政以來，首次提名陸軍人士為國防部長，此前兩任國防部長分別是海軍及空軍出身。

青瓦台總統府發言人姜珉碩指，徐旭在野戰及作戰等軍事領域有豐富銀經驗，並深入了解文在寅政府的安全觀及施政理念。他又指，徐旭是推動駐韓美軍移交戰時指揮權及「國防改革2.0」的最佳人選。有青瓦台官員透露，此次國防部長人選重點考慮專業能力。

分析指出，文在寅目前只更換國防部長，待疫情和緩後可能調整其他部門人事。徐旭出生於光州市，1985年畢業於陸軍士官學校，歷任南韓聯合參謀本部作戰部長、作戰本部長等要職，去年就任陸軍參謀總長。

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