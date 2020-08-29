埃斯珀訪帛琉　批華破壞區內穩定

中美在印太地區的角力加劇，美國防長埃斯珀周五（28日）到訪大洋洲國家帛琉，批評中國危害國際體系，在區內的活動破壞穩定。

埃斯珀只在帛琉短暫停留3小時，是首位到訪當地的美國防長。他與帛琉總統雷蒙吉紹（Tommy Remengesau）會面，稱美國與帛琉有共同價值觀，相信所有國家應尊重維持和平與繁榮的規則及規範，美國會繼續與盟友和夥伴合作保護受中國威脅的國際體系，二人認同要尊重所有國家的主權。

雷蒙吉紹稱，中國在區內採取激進行動，向多個太平洋國家借貸拉攏它們，這影響相關國家如何看待與中方的關係。帛琉是台灣在太平洋地區僅餘4個有外交關係的國家之一，雷蒙吉紹與美國及台灣保持緊密關係。美軍原定計劃在帛琉興建軍用雷達設施，因新冠肺炎疫情暫停。雷蒙古紹歡迎美國加強在印太地區的部署，帛琉對未來感安全及穩定。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020