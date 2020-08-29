美韓軍演落幕　延遲移交戰時指揮權

本年首場戰區級美韓聯合軍事演習受新冠肺炎疫情影響，延遲2天舉行。演習於周五（28日）結束，但移交戰時指揮權所需的完全作戰能力（FOC）評估未能按計劃完成。韓軍計劃明年上半年演習中重新驗證指揮能力，須與美方繼續磋商。

演習原定在本月16日舉行，但有韓軍參謀事前確診而延遲。本月18日至22日舉行防禦演習，24日至28日則舉行反擊演習與講評。受疫情影響，美國本土、美軍印太司令部及駐日美軍等參與士兵無法入境，全面驗證韓軍指揮能力的工作未能如期舉行，只能在第一及二部分演習各舉行一次。

韓軍表示，本年演習由美韓聯軍司令部司令兼駐韓美軍司令艾布拉姆斯指揮，重點是改善能隨時投入戰鬥的「今夜就開戰」能力。與往年一樣，演習以電腦兵棋推演，但疫情導致夜間演習取消，規模和內容均難免減少。

有韓方官員憂慮，若疫情未能緩解，明年上半年也未必能完成驗證指揮能力。輿論指，總統文在寅在任內收回戰時作戰指揮權的承諾恐難兌現。

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