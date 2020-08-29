自民黨擬9月15日選新總裁　安倍將與特朗普通電話

日本首相安倍晉三周五（29日）因潰瘍性大腸炎復發而請辭，執政自民黨消息指該黨考慮於9月15日舉行總裁選舉。美國政府同日發聲明讚揚安倍令美日同盟有史以來最強，期待與下任首相進一步加強兩國關係。另有消息指，安倍將於下周一（31日）與美國總統特朗普通電話。

自民黨黨章規定，現任總裁任期出現緊急事態時，可召開參眾兩院議員大會代替黨大會選出新總裁。若召開黨大會，從發通知到選出總裁，最短只需2周。若召開兩院議員大會選舉，時間可以進一步縮短。兩院的自民黨國會議員每人各佔1票，47個都道府縣地方支部各佔3票，由於國會議員票佔總票數的近4分之3，將比召開黨大會選舉總裁較難反映黨員意向。日媒周六（29日）引述消息指，自民黨有意在下月中選出新總裁，目前未知詳情。

美國政府聲明讚揚安倍傑出的領導，他與特朗普一同令美日聯盟及兩國整體關係變成史上最強大，顯著地加強印太地區自由開放的共同價值觀。民主黨總統候選人拜登亦在Twitter發文，以朋友稱呼安倍，對他請辭感傷心，但相信美日的強大同盟關係會持續，希望安倍身體健康。

美國及日本政府知情人士透露，安倍將與特朗普通電話，要求美方在新首相上台後繼續與日本保持強大的雙邊合作。

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