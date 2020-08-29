捷克參院議長明訪台　陸方促勿向台獨發出錯誤信號

捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）率領約90人的代表團，於當地時間周六（29日）下午乘坐中華航空包機訪台。維施特奇爾出發前召開記者會交代行程目標，是為延續前總統哈維爾建立的傳統，捍衞自由和民主，期待振興捷克經濟。中國大陸駐歐盟使團團長張明則促請，勿向台獨發出錯誤信號。

維施特奇爾強調，台商是捷克重要的外資來源，為捷克創造2萬個工作機會，預計36間企業代表將隨團到台灣尋求商機。台媒表示，按照捷克憲法，參議院議長的官階僅次於總統，這是捷克1989年轉型為民主國家以來最高層級的訪台代表團。

維施特奇爾代表團由周日（30日）至下周五（9月4日）訪台，期間將到訪台灣的立法院、宜蘭傳統藝術中心參觀，又會到台灣政治大學演講，會見台灣的行政院長蘇貞昌，並於下周一（3日）在台灣的總統府與台灣的蔡英文總統會面。

維施特奇爾訪台，引來中國大陸不滿。兩名歐洲議會議員近日去信中國大陸駐歐盟使團團長張明，就北京當局的反對立場表達關切。張明回信指，當前大陸和歐洲的關係正處在重要發展關頭，希望歐洲議會議員發揮建設性作用，恪守一個中國原則，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號；又重申北京當局堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，任何議員妄圖通過干涉別國內政來履行職責，都是說不通和行不通。

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