對華鷹派河野太郎民調領先　親華石破茂居次

日揆安倍晉三請辭後，執政自民黨將於下月選出新總裁接替安倍出任首相，日本雅虎網周五（28日）起就下任首相人選進行民調，對華立場屬鷹派的防衞大臣河野太郎以近70%支持度成為最大熱人選，被日媒看好、立場較親華的前防衞大臣石破茂排第二，第三是內閣官房長官菅義偉。

《Yahoo!Japan》在安倍辭職後立即舉行線上民調，至周六（29日）早上已有15萬名網民投票，河野太郎暫時以67.6%支持度領先，石破茂僅得14%，菅義偉則有5.3%，宣布無意競逐的副首相麻生太郎亦有5.2%，前外相岸田文雄的支持度為2.7%。

安倍在亞太地區局勢不斷升溫之際請辭，外界關注接任人對區內大國中國及日本傳統盟友美國的態度。河野太郎屬對華鷹派，曾任外相，早前以嚴厲措辭警告任何人試圖用武力改變南海現狀都要付出高昂代價，點名北京在南海建人工島嶼不符國際秩序。河野立場親美，認為日美要保持強勁的雙邊關係，亦主張日本加入由美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭組成的情報聯盟「五眼聯盟」，成為「第六眼」。

至於石破茂，過去3度競逐自民黨總裁失敗，其中2次的對手都是安倍，有傳安倍亦不想他接任，他在黨內支持度亦不高。石破茂被指立場親華，例如近日自民黨內部有聲音要求重新審視中國領導人訪日一事，他曾表示希望黨員好好思考此舉會對日中關係帶來甚麼影響。

清華大學日本問題學者指出，石破茂支持安倍的修憲主張，但認為安倍推動修憲太激進，相信若他當選會對中國較為友善，在修憲問題都不會太極端。

日本慶應義塾大學學者鶴岡路人認為，無論是誰人接任，都不太可能改變安倍路線，會繼續避免陷入中美競爭的旋渦。他指出，日本任何時候的優先事務都是與美國保持同盟關係，同時維持與中國的關係，但當中美關係繼續惡化時，此方法會站不住腳。另有專家認為，美國大選的結果亦會影響日本政府的立場。

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