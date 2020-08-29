中方實控線鋪5G電纜　華大使強調中印邊境局勢可控

中印邊境糾紛仍未解決，據報中方繼續在附近建設軍營及鋪設電纜。印度官員指雙方前線部隊脫離接觸的進度停滯，恐拖到冬季甚至更久。中國駐印度大使孫衞東周五（28日）接受印媒訪問，強調當前中印邊境局勢總體可控，談判需要一個過程。

孫衞東接受印度財經新聞頻道「CNBC-TV18」訪問，談及中印關係、邊界局勢、兩國經貿合作等議題。他表示，中印關係不存在「重置」問題，雙邊關係要向前走，而不要後退或逆轉；如果僅憑一時一事把友好鄰邦當成敵人，是一個誤判。他重申，兩國領導人的重要共識是妥善處理分歧，勿升級為爭端；強調加勒萬河谷流血衝突是不幸事件，事後中印對話談判渠道仍保持暢通。

孫衞東表示，中印通過對話談判推動脫離接觸、緩和局勢，是雙方重要共識，目前當地局勢總體可控，雙方部隊未再發生新對峙。但談判需要一個過程，雙方應繼續保持對話談判勢頭，妥善處理餘下問題。對於印度決定不邀請華企參與5G試驗，孫衞東稱不知道此舉有何根據，認為將邊界問題與雙邊正常合作掛鈎沒有道理。他提到印度有聲音亦指出，相關限制不現實並有損印方利益，最終可能導致雙輸。

印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）日前表明，如果軍隊和外交談判努力失敗，印度國防部門已就軍事行動做好準備；另有官員則稱，雙方邊防部隊脫離接觸進度停滯，是因為中國軍方在班公湖等地進行軍事部署。印媒報道則指，中方沿中印邊境實控線，開始為5G網絡鋪設光纖電纜及安裝其他設備，又在班公湖附近建設軍營及其他建築。

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