如廁後無法沖水　昆士蘭女打開水箱驚見樹蛇

澳洲昆士蘭北部一名女子，日前用完廁所後難以沖水，她好奇地揭開水箱蓋檢查，驚現有4條長長的樹蛇埋伏在內，嚇得女子急忙致電求救。最後在朋友幫忙下，全部樹蛇被放生到附近的甘蔗田。

英媒周四（27日）報道，25歲女子皮爾遜（Sofie Pearson）月初如廁後無法沖水，以為馬桶壞掉的她打開水箱一看，發現有4條活生生的「入侵者」霸佔她的廁所，每條樹蛇長50厘米至1米。嚇得驚慌失措的皮爾遜立即用電話將眼前一刻拍低，再找好友求助，最終小心翼翼地將樹蛇回歸到大自然。

皮爾遜抱怨指，已不是第一次有蛇入侵住所，說：「大約1至兩個月前，廁所旁的浴室就有條樹蛇現身。」她懷疑，由於她所住殘舊的關係，樹蛇可能透過地板的裂縫潛入家中。樹蛇是無毒的爬行動物，對人類無害，常見於澳洲熱帶北部和東部的棲息地。

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