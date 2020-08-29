戴安娜明年60歲生忌　肯辛頓宮擬揭幕新雕像

明年是英國已故威爾斯王妃戴安娜60歲生忌，肯辛頓宮周五（28日）宣布，戴安娜的新雕像將於明年7月1日在宮殿內揭幕。

戴妃兩名兒子威廉王子和哈利王子，在2017年委託製造該座雕像，以紀念亡母逝世20周年及肯定她所作的貢獻，同時希望參觀肯辛頓宮的遊客能夠思考母親生平。肯辛頓宮表示，雕像的竣工時間受到新冠肺炎疫情推遲，但明年會在宮殿內的沉沒花園（Sunken Garden）揭幕，並透露稍後會公布雕像的設計詳情。

威廉和哈利當年邀請著名雕刻家蘭克—布羅德利（Ian Rank-Broadley）為亡母製作新雕像，後者和英國皇室甚有淵源，英國硬幣上的英女王頭像正是其設計。戴妃首個永久紀念建築，是海德公園一個210米長的噴泉，於2004年揭幕。

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