蘇格蘭有綿羊以37萬鎊賣出　創最高成交價

英國蘇格蘭一隻名為「雙鑽」（Double Diamond）的泰瑟爾羊，周四（27日）在拉奈克鎮的拍賣會，以36.5萬英鎊（約376萬港元）天價拍出，榮登全球最高身價綿羊。

由當地著名牧羊人保丹（Charlie Boden）牧養的「雙鑽」， 在拍賣會以行規約1萬鎊（約10.3萬港元）起跳，在升到30萬鎊（約309萬港元）後，價格隨即急增，最終飆升至近37萬鎊天價，由一個三人團體共同拍得，他們對此表示「物超所值」，買下「雙鑽」主要會用來配種；拍賣會當日有19隻綿羊成交。

「雙鑽」的拍價打破舊記錄，超越11年前23.1萬鎊（約238萬港元）的綿羊拍賣記錄。泰瑟爾羊原生荷蘭泰瑟爾鎮的小島，因肉質良好成為英國人最受歡迎的品種，在英國的平均售價為每隻100鎊。

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