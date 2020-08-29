百厭女童獨坐小艇飄出海　獲渡輪船員救起

希臘西部安蒂里奧（Antirrio）海灘一名貪玩女童周一（24日）趁父母不為意，偷偷乘坐獨角獸充氣艇獨自遊玩。惟年紀尚輕的她不知大海威力，強勁水流及風勢將她沖至科林斯海灣。在孤立無援之際，幸獲渡輪船員救起，人與獨角獸才安然無恙。

4歲女童的家長發現女兒失蹤後立即報案，港口官員則通知附近的渡輪協助尋找。船長卡恩斯伊斯（Grigoris Karnesis）接報後，發現女童已經漂離岸邊約800米。他憶述當時駛近小艇時小心翼翼，免得引起大浪令小艇在海上起伏，讓女童身陷險境。

他又說女童非常害怕、動也不動，雖然一言不發但有大哭。卡恩斯伊斯為讓她放鬆和鎮定下來，只好與一眾船員扮鬼臉及講笑安撫她，希望能令她展露笑顏。意外中無人受傷之外，全體船員更收到總理米佐塔基斯賀電，獲高度表揚及肯定。

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