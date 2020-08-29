新冠肺炎：首都圈防疫加辣　餐廳晚市禁堂食

防疫人員在首爾街道消毒。（Getty Images圖片）

南韓周六（29日）通報新增323宗新冠肺炎確診病例，是連續兩天錄得的單日新症介乎300宗至400宗。首都圈的二級響應防疫措施延長一周，同時下周日（30日）起實行額外措施，包括餐廳每晚9時至翌日凌晨5時禁止堂食。

中央防疫對策本部表示，新增病例中有308宗屬於社區感染，主要集中在首都圈的首爾市、京畿道、仁川市。首爾市愛第一教會相關病例增至978宗，集體感染情況蔓延至醫療機構及學校，與8月15日光化門集會有關的病例累計294宗。

中央災難安全對策本部表示，首都圈二級響應防疫沒有明顯效果，中央政府決定額外採取措施，保護年輕人、兒童、學生及高齡人士，防疫力度較現行措施嚴格，包括連鎖咖啡店全日只能提供外賣或自取，只允許餐廳白天提供堂食。

在澳洲，重災區維多利亞省疫情緩和，周六通報新增94宗確診病例，是近8周以來單日新症首次少於100宗，但省長安德魯斯暫時無意放寬防疫措施。

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