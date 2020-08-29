空中交鋒　土耳其戰機攔截希臘F16

東地中海局勢持續緊張，土耳其國防部周五（28日）表示，希臘6架F16戰機前一天由克里特島飛往塞浦路斯，由於它們接近土耳其實彈射擊演習及勘探地區，於是派出同一款戰機攔截及驅離；希臘國防部暫未回應事件。

土耳其國防部公開一段空中交鋒的影片，可見該國F16戰機一直近距離追着希臘戰機不放，更疑似準備好隨時開火攻擊，但機師最終沒有發射導彈或機炮。國防部表示海軍及空軍將繼續堅定不移，保護該國在東地中海的權利及利益。

土耳其周四（27日）透過海上通信系統Navtex發布信息，宣布該國科學考察船在東地中海的勘探活動延長4天，軍方將在區內舉行實彈射擊演習，位置在塞浦路斯西南面海域。土耳其與希臘因東地中海能源勘探問題，近期不斷針鋒相對。

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