飛天車載人測試成功　有望開拓全新天際交通

日本科技企業SkyDrive周五（28日）宣布，最新研發的飛天車日前在搭載1人的情況下，成功低飛4分鐘，是全球逾100個飛車計劃中為數不多載人試飛成功測試。

這款飛天車周二（25日）在實驗場試飛，一名裝備齊全的飛行員在電腦控制系統輔助下，安全平穩地駕駛飛天車，以距離地面1至2米的高度成功飛行數分鐘，技術人員則全程在旁監測。飛天車由電力驅動，只可載1人，左右兩邊共8個螺旋槳負責控制升降。

行政總裁福澤知浩表示：「我們希望創造這樣的社會：飛行汽車成為方便可達的天際交通工具，人們享受安全舒適的全新生活方式。」現階段該公司的飛行汽車僅能飛行約5至10分鐘，福澤知浩認為若飛行時間可以提升至30分鐘，在多個市場將更有潛力，希望在2023年可推出市場。

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