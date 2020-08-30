前總理李洛淵當選執政黨黨魁　矢言要戰勝疫情

南韓執政黨共同民主黨上周六（29日）舉行全國代表大會，投票選出前總理李洛淵為新任黨魁。

受新冠疫情影響，大會大幅縮小現場與會人員規模並以視頻連線方式進行轉播。李洛淵以60.77%的得票率力壓競爭對手金富謙和樸柱民當選。李洛淵在當選後發表感言時表示，在國家危機時期當選執政黨黨魁深感任務艱鉅。他指如果不能取得這次抗疫戰爭的勝利，將難以恢復往日的正常生活。

李洛淵表示，為了提高效率及系統地抗擊疫情，將擴編民主黨「新冠國難克服委員會」，他將親自擔任委員長。他又表示，共同民主黨將與政府緊密合作，並與全體國民一起努力共渡時艱。

另外，李洛淵將克服疫情、扶持民生、應對後新冠時代、朝野攜手治國理政和加速改革視為國家賦予的五大使命。他表示，將在任內不遺餘力地完成這五大使命，為本屆政府以及今後選舉的成功打下堅實基礎。

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