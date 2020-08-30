法國女子聖橋拍裸體片段被捕　最高可囚3年

一名法國女子在印度北部里希克虛巿（Rishikesh）一條聖橋拍攝裸體片段被捕，倘若罪成最高可被判囚3年。

27歲的瑪麗海倫（Marie-Helene）自今年3月印度實施封城後，一直留在里希克虛。她早前將在羅什曼那橋（Lakshman Jhula）拍攝的片段放上網後，上周四（27日）被警方捕，罪名是在互聯網散播色情物品。

警察局長薩克拉尼指，瑪麗海倫指自己經營網上珠鏈生意，拍片是為了宣傳，而她亦在一間酒店的房間內拍裸照。瑪麗海倫被捕數小時後獲准保釋。薩克拉尼表示，或許在法國這種事情沒有問題，但羅什曼那橋所在位置，相傳是印度教重要神祇羅摩、弟弟羅什曼那與羅摩妻子悉多渡過恒河的地方。

里希克虛是瑜伽聖城，英國著名樂隊披頭四4名成員1968年帶着妻子或女友去到里希克虛，廣為報道。他們逗留了7周，跟隨瑜伽大師學習冥想。里希克虛因此吸引西方遊客朝聖。

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