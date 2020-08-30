新冠肺炎︰真奈醫院為患者成功進行雙肺移植手術

印度新冠肺炎疫情嚴峻，南部泰米爾納德邦一間醫院上周六（29日）宣布，日前為一名由首都德里送往當地的患者，成功進行雙肺移植手術。

真奈巿的MGM醫療中心指，該名48歲男患者今年6月確診後，肺部因纖維化嚴重受損，於上月20日運到當地。他此前需利用呼吸機，並接受俗稱人工肺的體外膜氧合器（ECMO）治療。

該醫院心臟和肺移植項目主任巴拉克里希南醫生帶領專家組，上周四（27日）晚為該患者進行肺移植手術，手術歷時8小時，於翌日早上結束。患者正在醫院深切治療部留醫，移植新肺功能良好，情況穩定，但預料距完全康復仍需一段長時間。

印度衞生部上周六顯示，新增確診病例76,472宗，是連續第3日超過7.5萬宗，累計確診346萬宗；新增死亡個案1,021宗，累計近6.3萬人病歿。

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