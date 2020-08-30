新冠肺炎︰全球確診逾2482萬宗　多國示威反對防疫措施

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，全球感染新冠肺炎的人數超過2482萬人，逾83萬人病歿。美國疫情最嚴重，累計確診個案逾594萬宗，死者數目逾18.2萬人。巴西排第2，確診人數超過380萬，死亡人數突破11.9萬。

歐洲多國上周六（29日）出現反對抗疫限制措施及戴口罩令的示威，其中德國柏林規模最大，有1.8萬人參與，警方以違反社交限制為由要求解散，並拘捕約300人。在英國，數以千計人士在倫敦特拉法加廣場集會，指新冠肺炎是騙局，大多數示威者沒有戴口罩。他們要求政府放寬抗疫限制措施。

另外，法國巴黎東部有數百人示威，反對新實施的強制口罩令及其他限制。警方監視情況，但沒有介入。

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