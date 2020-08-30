小笠原琉璃灰蝶近2年不見蹤迹　恐已絕種

僅棲息於日本小笠原群島的蝴蝶「小笠原琉璃灰蝶」可能已絕種。日本環境省上周四（27日）表示，近2年左右在島內都無法確認到牠出現，而先前飼養在島外的蝴蝶也已全數死亡。

小笠原琉璃灰蝶為身長十幾毫米的小型蝴蝶，在日本列為國家天然紀念物。在小笠原群島上曾經有不少小笠原琉璃灰蝶棲息，然而由於被蜥捕食等原因而數量急減。最近在母島上曾確認到少數，但自從2018年6月以來，便無法確認見到其蹤迹。

為了拯救這物種，東京都日野市的多摩動物公園及東京新宿御苑分別於2005年和去年開始都曾嘗試繁殖。然而，截至8月25日為止已全數死亡。如果在環境省彙整瀕危物種的紅色名錄下一期（2024年起）公開發表前，都無法確認到新生息的話，牠可能將成為首個滅絕的日本產蝴蝶。

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