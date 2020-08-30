布伊格電訊商宣布　2028年之前拆除3千華為天線

美國以中國電訊設備商華為威脅國家安全為由，鼓勵盟國加入封殺。法國互聯網服務供應商布伊格（Bougyes） 電訊集團稱，2028年或之前在法國將拆除3千個華為天線。

法媒上周五（28日）報道，該集團副行政總裁在一個電話會議中證實這計劃，但沒有公布取代華為設備細節。他還說在布雷斯特、斯特拉斯堡、圖盧茲和雷恩的華為流動設備安裝工程已停頓。

法國互聯網安全局ANSSI主管普帕7月在訪問中表示，當局將向已在使用華為5G設備的法國電訊商發出3至8年的政府牌照，但不鼓勵沒用華為的公司轉用華為，以防止對這中國科技公司的全盤依賴。

駐法國記者呂靜儀報道

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