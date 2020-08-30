7.5萬人上街　抗議政府應對貨輪漏油不力

日本海運公司商船三井的貨船若潮號早前在毛里裘斯觸礁擱淺，漏出大量燃油造成生態災難。當地海灘上周五（28日）有逾40條海豚屍體，居民直指事故令海豚致死，觸發7.5萬人上周六（29日）在首都路易港示威，抗議政府應對不力，要求政府下台及調查海豚死因。

示威者揮動毛里裘斯國旗，部分人手持畫有沾染油污海豚的標語牌，寫着「海豚的命也是命」的口號。他們要度政府調查死去的海豚是否因漏油事故喪命，又指不相信政府及事故處理工作的資訊。

政府目前就事件展開兩項調查，亦會為死去的海豚驗屍，至今完成檢驗其中兩條豚屍，初步結果顯示牠們身上有傷痕，但體內沒有油漬，其餘海豚的驗屍報告將於本周陸續出爐。有環保人士指，負責驗屍的實驗室隸屬政府，要求民間人士加入，並尋求獨立專家的意見。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020