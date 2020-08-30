捷克參議長今訪台 陸大使館發言人：堅決反對

捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）等人周日（30日）訪問台灣，展開為期6日的行程。他出發前表示，此行目的是表達對台灣民主的支持，預期此行能為捷克帶來實質的經濟效益。台外交部長吳釗燮會到台北桃園機場接機。

維施特奇爾一行人於布拉格哈維爾機場乘坐中華航空包機，當地時間上周六（29日）下午起飛，預計周日早上11時抵達桃園機場。捷克代表團此行共89人，包括8名參議員、布拉格市長賀吉普、學術文化界代表以及當地媒體記者。維施特奇爾在機場表示，這次從哈維爾機場啟程出發別具歷史意義。捷克已故總統哈維爾在2004年卸任總統後一年曾訪問台灣。

台灣流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，捷克代表團這次訪問台共需接受3次核酸採檢，在台期間會有專車接送，另台外交部有專人隨行，還會特別安排防疫醫生到場，觀察防疫措施落實情況。

大陸駐捷克大使館發言人上周六就維施特奇爾等人訪台回應時，批評維斯特奇爾是出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉大陸內政，嚴重侵犯大陸主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾，陸方予以強烈譴責和堅決反對。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020