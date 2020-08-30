中法外長會談　同意加強合作實踐多邊主義

中國國務委員兼外交部長王毅繼續於歐洲訪問，當地時間上周六（29日）他在巴黎與法國外長勒德里昂舉行會談，雙方表示兩國應在抗疫、農業、數碼經濟、電動車等方面加強合作，又同意維護和實踐多邊主義。

王毅形容中法關係是當今世界最穩健的大國關係之一，雙方要發揮好中法關係對中西方關係的推動作用；以大項目合作為驅動，推動雙邊合作提質升級；以創新合作為突破，推動在智慧城市、電動汽車、有機農食以及金融科技、數碼經濟等領域合作，共同為雙方企業提供公平、公正、開放、非歧視性的營商環境；以求同存異為原則，切實尊重各自選擇的發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，共同利益遠大於分歧。中方願與歐方一同推動下階段中歐政治交往，年內完成中歐投資協定談判，用實際行動維護多邊主義和自由貿易體制，抵制單邊主義和保護主義。

勒德里昂表示，法方感謝中方為法應對疫情提供協助，願與中方深化各領域互利合作，雙方可共同推進疫苗研發合作，確保疫苗成為全球公共產品。另法方亦希望與中方深化人工智能、電動車、清潔能源、生態農業等領域對話合作，加強應對氣候變化的國際合作，共同推進全球數碼經濟發展。

王毅訪歐洲最後一站將是德國，當地報章報道，德國聯邦議院3名同屬「對華政策跨國議會聯盟」的議員致函該國外長馬斯，提出這次兩國外長會晤「只應用於交流雙邊及國際關係的看法」，不應被中國當局用於「國內或國際的宣傳」。議員呼籲德國政府利用這次會晤，要求中方關閉關押新疆維吾爾人的再教育營。議員又提到香港議題，指北京「粗暴地破壞了國際法準則」，當前中國領導人已「喪失了成為值得信賴夥伴的資格」。

德國總理默克爾上周五（28日）在柏林一個記者會上表示，德國擔任歐盟輪值主席國期間，將與中國在應對氣候變化、第三方市場等方面有更多合作，同時希望歐中投資協定談判取得新進展。至於香港問題也將是中歐討論之列。

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