英媒稱印度國有煉油企業　停購中國原油

中印關係緊張之際，印度民眾反華情緒高。英媒近日引述消息稱，印度的國有煉油企業已停止從與中國有關聯的公司購買原油。有消息人士表示，印度國有煉油企業決定停止向中海油、聯合石化、中石油等中國石油貿易企業發送原油進口招標文件。

英媒上周四（27日）報道稱，有消息人士表示，相關企業亦決定不與中國航油（新加坡）、中石油和聯合石化子公司等企業進行燃油進口交易，並停止為進口而租用中國油輪。惟另有消息人士表示，如果印度國有煉油企業的中標方案按照「成本、保險加運費」標準執行，賣家將負責安排船舶運輸原油，意味着中國油輪可能仍會被使用。

報道指，上述情況出現的原因與印度上月政府頒布的新規有關，印度政府修訂《財政通則》，出於對國家安全考慮，限制所有與印度陸地接壤國家的投標方，要求印度商務部的部門對相關投標方進行「強制」登記。該法規被指是針對中國和巴基斯坦企業。

報道分析指，印度是世界第三大石油消費國及進口國，近84%的石油需求依賴進口。印度國有煉油企業定期從現貨市場購買原油，而在印度每天500萬桶煉油的產能中，印度國有煉油企業佔據其中60%。

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