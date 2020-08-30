政府驅逐外國記者　撤17名本國記者採訪許可

白羅斯的反政府示威浪潮一發不可收拾，盧卡申科政府繼早前扣留數十名記者後，上周六（29日）開始驅逐部分外國傳媒機構的記者，並註銷17名外媒的白羅斯記者採訪資格。多間受影響傳媒及記者協會批評白羅斯政府打壓新聞自由，要求撤回上述行動，讓記者繼續報道真相。

外國傳媒的記者在白羅斯採訪需向外交部申請，白羅斯記者協會發聲明指，政府註銷了十數名為外媒工作的白羅斯記者採訪資格。美聯社旗下2名在白羅斯採訪反政府示威的駐俄羅斯記者上周六被驅逐出境，另有一名白羅斯記者遭政府註銷記者資格。德國公共廣播聯盟（ARD）亦有2名駐俄記者被驅逐，另有一名白羅斯籍的製作人周一（31日）面臨審訊，其記者資格亦被取消。英國廣播公司派往白羅斯採訪的2名駐俄記者失去採訪許可，由美國國會資助的自由歐洲電台亦有5人被撤銷資格。

受影響外媒紛紛發聲明批評做法，美聯社表示要以最嚴厲措辭譴責白羅斯政府攻擊新聞自由，要求恢復所有記者的採訪許可，容許他們繼續向全球報道真正的白羅斯情況。國際新聞學會發聲明指，白羅斯政府應立即撤銷所有對記者的起訴，以及停止取消外國記者的採訪許可，不要再干預國營傳媒運作。

德國外長馬斯則傳召白羅斯駐德國大使，表明盧卡申科政府這樣攻擊新聞自由是走向更嚴厲打壓的危險行為。美國國務院發言人奧塔格斯促請白羅斯政府保持克制，釋放被捕記者；美國駐白羅斯大使館對白羅斯持續針對記者、封殺獨立傳媒及反對派網站感憂慮。

首都明斯克上周六的反政府示威持續，數百名女性身穿紅、白色的衣服遊行，這兩隻色代表白羅斯於前蘇聯解體後所用的國旗顏色，盧卡申科上台後才把國旗改回衞星國時期樣式。

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