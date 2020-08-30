自民黨下月選新總裁接替安倍　菅義偉有意參選

日本首相安倍晉三上周五（28日）因潰瘍性大腸炎復發而請辭，執政自民黨9月中將選出新總裁完成安倍餘下一年任期，防衞相河野太郎、前防衞相可破茂表明有意參選。日媒周日（30日）引述消息指，大熱人選之一的內閣官房長官菅義偉亦有意角逐。

共同社報道，官菅義偉基本決定參加自民黨總裁選舉，已通知自民黨幹事長二階俊博。知情人士指，考慮到下屆政府的要務是遏止新冠肺炎疫情及重振經濟，外界對菅義偉的危機應對能力有期望，相信他會延續安倍的財政和貨幣刺激措施，菅義偉亦認為自己應站在前線指揮。日本放送協會（NHK）則指，環境大臣小泉進次郎表明無意參選，會支持河野太郎競逐。

日本上周六（29日）一項民調顯示，河野太郎的支持度接近70%居首，石破茂14%緊隨其後，菅義偉則有5.3%。

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