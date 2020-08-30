Banksy難民救援船超載　意海岸防衞隊協助

由英國塗鴉大師Banksy贊助、載滿利比亞難民的救援船，上周六（29日）因超載而無法航行在地中海滯留，救援人員向德國、意大利、馬爾他政府發緊急求救信號，最終只有意大利政府派員協助，德國慈善組織亦參與。

路易斯·米歇爾號（Louise Michel）由10名船員運作，從利比亞海域救起350名難民，入夜後不斷發求救訊號，並在社交平台一直更新動態，稱因超載無法航行，已放下救生艇在船旁戒備。

意大利慈善組織的船隻在該國海岸防衞隊到達前提供協助，而從蘭佩杜薩島（Lampedusa）出發的海岸防衞隊，將路易斯·米歇爾號上49名情況危殆人士帶走，包括32名女子及13名兒童。德國慈善組織Sea-Watch亦派船接收餘下難民，無國界醫生亦提供醫療援助。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020