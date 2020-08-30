貝魯特大爆炸：增至190死　經濟損失達150億美元

黎巴嫩貝魯特港口月初發生大爆炸，看守政府周日（30日）發表的報告指，爆炸至今造成190人死亡，7人仍然失蹤，估計直接造成150億美元（約1170億港元）的破壞。

報告指，失蹤者包括3名黎巴嫩人、3名敍利亞人、1名埃及人，大爆炸導致逾30萬人無家可歸，5萬間房屋、9間主要醫院及178間學校損毀。

貝魯特港口一個放有2700噸硝酸銨的倉庫發生爆炸，港口瞬間夷為平地。事件再次觸發連串反政府示威，多名內閣官員先後辭職，總理迪亞卜其後請辭，任看守總理直至產生新政府。總統奧恩周一（31日）將與國會各政黨討論委任新總理。

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