新冠肺炎：財長斥維省拖垮經濟　悉尼海灘逼爆人

澳洲新冠肺炎疫情漸趨穩定，財長弗呂登貝格周日（30日）斥維多利亞省省長安德魯斯，延長該省緊急狀態12個月是「過度反應」，成為拖垮國家經濟的負累。

弗呂登貝格不認同安德魯斯處理疫情的手法，形容自己看着維省正發生一場「慢速車禍」。他又抨擊安德魯斯沒有向維省居民提供清晰的復市之路，而該省的檢疫及追蹤病毒等均達不到其他省份的標準，直言當地居民活在黑暗之中。

安德魯斯表示，維省放寬防疫限制言之尚早，確診數字仍然太高。目前措施能令疫情盡快受控，若此時放寬有可能會前功盡廢。有關放寬可能在下周末公布，但沒有透露詳情。維省過去一日錄得114宗確診，11人病歿，當中9宗與養老院爆發群組有關。

另外，新南威爾士省悉尼周日氣溫有攝氏25度，大量市民湧至海灘。由於該省沒有嚴格限制民眾聚集限制救生員只好促請他們保持距離。實施嚴厲防疫措施的維省墨爾本，上周六（29日）亦出現「膊頭貼膊頭」的情況。

鄰國新西蘭的奧克蘭周日新增2宗確診，今晚將結束封鎖，總理阿德恩感謝當地居民，希望他們繼續努力控制疫情，警告新西蘭未來會在必要時提高疫情警報級別。新西蘭從周一（31日）起，民眾乘坐公共交通工具和飛機時，必須戴口罩。

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