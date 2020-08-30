大象同伴離世抑鬱　動物園餵大麻油減焦慮

波蘭華沙動物園今年3月一隻年老雌象的離世，令其他3隻大象出現哀傷、焦慮現象，園方早前為此決定實驗一項新療法降低牠們的焦慮感，以無害、有助對抗抑鬱的大麻二酚（CBD）注入大象嘴內或混在其食物中，希望助大象渡過失去大象群體中長者的重大時期。

外媒上周六（29日）報道，園方發現園內4隻大象中最年老的雌象埃爾娜（Erna）離世後，園內另一隻雌象弗雷德齊亞（Fredzia）因此出現焦慮行為，無法和另一隻雌象建立關係。園方專家遂在相關大象身上提取血液、唾液、糞便等樣本，以觀察大象的壓力荷爾蒙皮質醇程度。

園方目前已完成第一階段實驗，採集了約300份樣本，將在幾周內將大麻二酚用在實驗大象上，並定期透過血液檢查確認牠們健康；預計需兩年時間才有結果。園方強調大麻二酚不是毒品，但能夠刺激血清素及多巴胺生成，有助減輕狗等動物的焦慮和壓力。

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