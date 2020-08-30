凱瑟琳為抗疫攝影活動評審　選出100張佳作

英國劍橋公爵夫人凱瑟琳與其任贊助人的國家肖像藝術館，5月合作主辦的全國攝影活動《靜止不動》（Hold Still）反應熱烈，收到超過3.1萬張照片作品。凱瑟琳近日宣布，已與評委選出100張入圍的最佳作品，將於下月14日在網上展出，稍後將在英國各地城鎮展出。

該攝影活動沒有參加年齡限制，旨在抓拍3月起疫情下的英國，圍繞「幫手和英雄」、「你的新常態」和「善舉」3個核心主題。投稿作品包括疲憊不堪的醫護人員、表現得關係疏離的鄰居等，評審以照片傳達的情感和經歷作準則，而非攝影質量或專業技術表現。

愛好攝影的凱瑟琳上周五（28日）表示，公眾對活動的踴躍反應令她深受感動，又讚揚投稿作品質量非常好，背後的辛酸和故事也同樣令人感動。她向投稿民眾致謝，並認為照片反映國民的堅韌和勇敢，讓身為英國人的她感到驕傲。

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