聖經「五餅二魚」失落城市　考古學家宣布尋獲

根據《聖經》《馬太福音》中記載，耶穌在「伯賽大」（Bethsaida）這個城市中展現多項神迹，當中包括用「五餅二魚」餵飽5千名民眾。考古學家一直希望找出伯賽大的具體位置，近日有美國考古團隊宣布，歷經32年的研究與找尋，終確定該城的確切方位，是在以色列約旦河附近戈蘭高地的埃爾泰爾（EL-Tell）遺迹。

外媒上周三（26日）報道，內布拉斯加大學教授阿拉夫（Rami Arav）領導的考古團隊，已在埃爾泰爾遺迹挖掘研究長達32年，以確定該處是伯賽大的所在地。伯賽大在聖經中意指「漁夫或獵人之家」，是耶穌門徒彼得、安得烈與腓力的故鄉，聖經曾指它位於現今以色列加利利湖的東北角。

阿拉夫引述羅馬歷史學家約瑟夫斯的著作指出，伯賽大位於約旦河口附近、戈蘭河的下游。對於遺迹距加利利湖逾1.6公里遠，與聖經中「可乘船抵達」的描述不符，阿拉夫認為是因加利利湖處於裂谷中央，地殼構造變化令遠古水位與現代不相同所致。

除了團隊在遺迹發現很多古代捕魚工具、船隻，阿拉夫指出遺址早年被稱為「Zer」，譯作希伯萊語就是「Tzed」，意指狩獵與捕魚，名字很可能從伯賽大（Beit-tzed或Bethsaida）演化而成，故確信該遺址是聖經中滅亡的城市伯賽大的「真實位置」。

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