人工合成蛋白質接活神經　老鼠實驗成功

老鼠的後腿因脊髓損傷而癱瘓（上），實驗後恢復活動能力（下圖）。

日本東京慶應義塾大學及愛知醫科大學的研究團隊，早前成功以人工合成的蛋白質接活斷裂的突觸，令實驗老鼠身上因脊髓損傷導致的肢體癱瘓等神經性疾病得以恢復。動物實驗成果將有助開發相關療法。

突觸作用是連接神經細胞進行訊息交換，人類的阿茲海默症等精神和神經性疾病大多被認為與突觸異常有關。團隊2010年發現某種特殊蛋白質能在小腦中發揮強力連接突觸作用，於是通過能在各種神經迴路中連接突觸的人工連接器「CPTX」對該蛋白質進行加工，使之更易連接神經細胞內廣泛存在的物質。

研究人員分別借助基因操作將老鼠大腦變成類似阿茲海默症（又稱老人癡呆症）狀態，再為老鼠注射蛋白質，結果老鼠的記憶力第3日起得到改善；對重現因脊髓損傷而後腿癱瘓的老鼠注射1至8周後，老鼠後腿恢復活動能力。研究成果上周五（28日）已在國際學術期刊《科學》網絡版刊登。

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