新冠肺炎：逾5400人染疫　男網球員比雅確診退賽

歐洲多地新冠肺炎疫情未見回落，法國周日（30日）新增5413宗確診病例，4名患者死亡。衞生部發聲明指，國內疫情仍呈「指數級」散播，情況令人非常擔憂；當地至今共超過31萬人染疫，逾3萬名患者病歿。

至於另一重災區意大利周日亦新增1365人確診，再多4人死亡，在深切治療病房留醫的病人有86人，較上月底的38人多出1倍以上。自爆發疫情至今，意國累計已有超過26.8萬人中招，死亡數字亦突破3.5萬人。

與此同時，美國網球公開賽周一（31日）開鑼，有報道指法國男子網球員、男單世界排名22位的比雅（Benoit Paire）確診，要退出賽事。

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