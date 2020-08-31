盧卡申科66歲生日　10萬示威者高呼下台

周日是（30日）白羅斯總統盧卡申科66歲生日，超過10萬名示威者在首都明斯克總統官邸外聚集，要求他辭職，約200人被拘留。已逃往立陶宛的反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）期望，盧卡申科能傾聽人民聲音，克服恐懼並直視真相，然後下台。

大批示威者企圖在明斯克的獨立廣場聚集，卻被阻礙物及防暴警阻擋去路。他們其後湧往附近多條街道，最終到達總統官邸外圍，高呼「自由」及要求盧卡申科「辭職」等口號，行動間共有多人被警方拘留。

據報，盧卡申科周日曾與俄羅斯總統普京通電話，但克里姆林宮的聲明未有提及細節，僅稱普京祝賀盧卡申科生日。至於白羅斯國防部同日表示，正在西部格羅德諾（Grodno）地區軍事演習，模擬防禦敵人入侵。

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