涉向俄羅斯洩露資訊　高級軍官落網

法國國防部部長帕利（Florence Parly）周日（30日）證實，一名高級軍官早前涉嫌違反安全規定，向俄羅斯提供敏感資訊，被控向別國提供機密情報及危害國安罪名。

帕利強調，法國已採取所有必要保障措施，但未有透露詳情，僅稱：「我能確認的是，一位高級官員正面臨違反安全規定的法律訴訟。」

據報，涉事軍官擁有俄羅斯血統之餘，亦能操流利俄語，被捕前曾駐紮北約在意大利那不勒斯的軍事基地。他上月底結束休假，準備返回意大利時被捕，至本月21日被起訴，目前正被扣留。

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