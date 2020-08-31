南部山火肆虐　火場擴展至1萬公頃

西班牙南部安達盧西亞（Andalusia）上周四（27日）發生山火後，火場周日（30日）已擴展至1萬公頃，逼近距離塞維利亞西北約120公里遠的城鎮。面對山火持續失控，政府周日已疏散當地超過3100名居民。

為防止山火蔓延，政府周末出動16架直升機及8架消防飛機，另派出500名包括消防員及軍方應急人員在內的隊伍到場滅火。然而，一名來自安達盧西亞森林消防部門人員表示，天氣扮演重要角色，故此難以估計這場山火何時受控。

火場一帶風勢上周六（29日）一度減弱，但救火隊伍仍受崎嶇地勢限制，憂慮火勢會於周日較後時間再次增強。除安達盧西亞外，埃斯特雷馬杜拉地區（Extremadura）及東南部穆爾西亞（Murcia）亦有山火肆虐。

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