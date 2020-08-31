美國國防部宣布　對日出售32枚空對空導彈

中日釣魚島爭議加劇之際，美國國防部國防安全合作局（DSCA）近日宣布，已就向日本出售32枚AIM-120C-8先進中程空對空導彈一事，通知國會。連同提供技術支援及後勤服務在內，軍售案總值6300萬美元（約4.9億港元）。

DSCA在聲明表示，國際院已批准對日軍售案；日本政府要求購買32枚AIM-120C-8先進中程空對空導彈及1套備用制導系統，包括零件維修、付運及技術支援服務等。雷神公司是軍售案的承包商，它指導彈在全天候和超視距條件下滿足作戰需要，並在4800多次測試射擊和10多次空戰勝利中，充分證明能力。

此外，洛歇馬丁公司奪得美國國防部的改良薩德導彈防衞系統，並提供支援服務合約，總值逾9.11億美元（約71億港元）。

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